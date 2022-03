Sellist kohvi joovad inimesed on tõenäolisemalt psühhopaadid

Uuring kinnitas hüpoteesi, et mõru maitse-eelistus on seotud pahatahtlike isiksuseomadustega, kusjuures kõige tugevam seos oli igapäevase sadismi ja psühhopaatiaga, kirjutab YourTango .

Kuigi isiksuseomadusi on seoses konkreetsete maitse-eelistustega varemgi uuritud, on see uuring, nagu arvata võis, mõnevõrra vildakas – andmed saadi enesevaatluse teel ja seda tüüpi uuringud on sageli ebausaldusväärsed.