SODIAAGISOSINAD ⟩ Jõuame kohe karmalise teeristini - tee oma valik teadlikult!

Soovitused nädalaks

Keiser esindab kaitset ja stabiilsust. Keiser on Suure Arkaani ja taropaki isa, täiuslik vastand Keisrinnale. Ta esindab sinus poolt, mis on kaitsev ja mõistlik, ratsionaalne ja otsustav. Ta toob mõtteselgust ning muudab mõtted tegudeks. Mõnikord on ta sõna otseses mõttes isa või isakuju esindaja, mõnikord aga viitab sinus sellele poolele, kes on kaitsev, rahulik ja teadev. Ta on kaine mõistusega ja suudab valitseda, ennekõike iseennast. Ta on alati relvastatud ja vaatab oma vastastele (ka vaenlastele) otse silma. Tema rüü all on kaitsev turvis. Teatud olukorras muutub aga kontrollivaks ja jäärapäiseks. Ta mõtleb alati ka pärandile, mille endast maha jätab.

Sel nädalal kutsub Keisri kaart sind üles ennast usaldama. Kui ajad on rasked, usu, et sul on olemas kõik oskused ja teadmised, et sellest keerulisest perioodist välja tüürida ning et tegelikult elu on stabiilne ja turvaline. Sa valitsed olukorda. Sinu raske töö, distsipliin ja enesekontroll on su nii kaugele toonud. Sina juhid oma elu ja sina sead reeglid ja piirid. Kui otsid enda kohta vastuseid, viitab see kaart, et pead vaatama enda sisse ning pead otsustama, kas juhiroll on ohvreid väärt.