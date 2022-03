TUHANDED LIITRID RÄMPSU ⟩ Sõjapõgenike keskus upub toodud prügisse: abivajajad ei ole kõndivad vanavara eksponaadid

Põgenikekeskus on väga tänulik headele annetajatele, tänu kellele saavad siia jõudnud ukrainlased turvalist elu alustada. Kuid meepotis on ka suur kulbitäis tõrva, nimelt tassitakse palutud korralike asjade seas kohale ka võidunud voodipesu, kakaplekilisi lasteriideid, uriiniplekilist aluspesu, vaid paarist õmblusest koos püsivaid jalanõusid ning palju muud kasutuskõlbmatut kraami. Praeguseks on keskuse vabatahtlikud sorteerinud ja utiliseerimisele viinud üle 5000 liitri prügi. See on väga suur koormus ja kulu.

Teised vabatahtlikud kirjeldavad kurbi hetki, kus suuri heategusid varjutab inimeste alatu käitumine. «Kui ikka prügikoti põhjas on kõigepealt toidujäätmed ja nuusatud taskurätid, mille peale on koondatud luitunud riided, siis see on sihilik tegevus, et ei peaks ise prügivedajale maksma. Ja nüüd kujutage ette vabatahtlikke, kes on just pidanud kella 21ni prügi sorteerima, tõusmas hommikul kell 5, et jõuda prügi utiliseerida. See on nõme!»