SÕNA ON PAREM KUI KUUL ⟩ Scorpions muutis Ukraina toetuseks oma superballaadi sõnu

«Järgmine lugu on üleskutse rahule ja ma arvan, et täna peaksime seda veelgi valjemini hüüdma! Pühendame selle laulu Ukraina imelistele inimestele,» lausus vokalist Klaus Meine. «Sõnad on paremad kui kuulid. Meie südamed ja palved on ukrainlastega.»