Me kipume mõtlema, et mõistus on meie füüsilisest tervisest eraldi, kuid see täidab elutähtsat funktsiooni ja aju saab treenimisest sama palju kasu kui kõik muu. On teada, et aju töötamise efektiivsus langeb aja jooksul, kuid on võimalusi selle riski vähendamiseks.