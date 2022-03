On asju, mis ei ole meie kontrolli all. Lõppude lõpuks juhtub kõik ikkagi nii, nagu juhtuma peab. Selle teekonna usaldamine nõuab sinult palju, eriti kuna sa ei näe ühtegi lahendust silmapiiril. Sa oled üritanud seda olukorda kontrollida ning hoida mingisuguse kindla järje peal. See ärevus, mida sa tunned, tulenebki sellest, et sa ei usalda jumalikku ajastust. Lase elul kõik asjad ära lahendada, ära ürita praegu mingit vastutust võtta selle üle, mis toimub. Sest on asju, mille üle meil mõjuvõim puudub. See on üks neist.