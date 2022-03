MERKUUR JÄÄRAS ⟩ Ettevaatust, nüüd saabuvad uus mõtteselgus, kiired otsused ja tulised sõnad

27. märtsist kuni 10. aprillini liigub kommunikatsiooni, tehinguid ja mõtlemist valitsev Merkuur tulises ja otsekoheses Jääras . Esiteks tasub rõõmustada, et Merkuur lõpuks Kaladest välja sai - Kalade sodiaagimärgis on Merkuur languses, sest Kalad võtab Merkuurilt selge mõtlemise võime. Kalade ajal otsused ja plaanid tavaliselt venivad ning on ebamäärased.

Jääras väljendub Merkuur aga hoopis konkreetsemalt ja otsekohesemalt. Kohati tähendab see lausa liigset otsekohesust - kõik, mis mõttesse tuleb, see ka keelele jõuab. Nende nädalate jooksul on raskem oma mõtteid ja plaane teiste eest varjata. Ühelt poolt lisab see suhtlemisse mõnusa doosi ausust, teiselt poolt aga potentsiaalset ohtu vaidlusteks ja konfliktideks, kuna oma arvamused tulistatakse kiiresti välja ilma tagajärgedele mõtlemata. Merkuuri Jääras võib võrrelda veidi isegi tuldsülgava draakoniga.