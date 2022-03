NÄDALAPROGNOOS ⟩ Tundlik ja nõudlik nädal juhatab meid oma tõelise väeni

Alanud nädalal on taevaseisud üsna konkreetsed ja intensiivsed ning peamiseks teemaks on oma väärtuse tunnetamine ning sellega seotud haavad. Millegipärast on raskem end nautida ja elust täit rõõmu tunda - nii nagu kevadine ilm asendus taas külma ja jäise tuulega, nii ka sisemuses toimub see nädal teatav külmumine, millega kaasneb rahulolematus. See võib olla rahulolematus iseenda või ka ümbritasevate inimestega - ent väline kriitika peegeldab sisemist. Süda kuivab korraks kokku ja esile tuleb haavatud ego.