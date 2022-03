4 sodiaagimärki, kes füüsilist lähedust enim armastavad

Siiski on ka neid inimesi, kes soovivad lähikontakte vähem või lausa üldse mitte. Nende kahe eelneva kategooria omavaheline läbisaamine ei pruugi aga kõige parem olla, kui üks soovib lähedust, teine aga tunneb, et seda surutakse talle liialt peale. Seega tasub suunata pilk taas sodiaagiratta soovituste poole.

Kui tead, et sinu armastuse keel on füüsiline lähedus ning sulle meeldib suhtes partneril sisuliselt küljes rippuda, siis siit leiad neli sodiaagimärki, mille esindajad sulle sinu soovides vastu tulevad. Nemad on hea meelega valmis sinuga musitama, kallistama, käest kinni jalutama ning ka nende loomulikku jätku, voodirõõme nautima.