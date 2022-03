ON AEG! ⟩ Millal sina viimati oma juukseharja puhastasid?

Lisaks kammimisele tuleb juukseid ka pesta, et need puhtad ning säravad oleksid ja seda teeb inimene vähemalt korra nädalas, olenevalt oma juuksetekstuurist ning sellest, kui kiiresti need rasuseks muutuvad. Ent millal sa viimati oma juukseharja või kammi pesid? Oled sa seda üldse kunagi teinud?