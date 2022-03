Kuninganna on hakanud kasutama umbes 70 000 eurost golfikäru, et oma probleemide tõttu jalgadega lossi territooriumil mugavalt liikuda.

Neljakohaline golfikäru, mida nimetatakse Queen Mobile'iks, on varustatud külmkapi, meelelahutusekraani, bluetooth-kõlarite, soojendusega tuuleklaasi ja 14-tolliste valuvelgedega. Salongis on ka pruunid nahkistmed. Auto ehitas Garia koostöös Mercedes-Benziga. Selle tippkiirus on 43 miili tunnis. Tuleb märkida, et kestvus on 50 miili, pärast seda tuleb golfikäru uuesti laadida.