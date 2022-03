Jääral on aeg olla tähelepanu keskpunktis. Seekord pole asi mitte tema töös ega reputatsioonis, vaid tõepoolest tema individuaalses isiksuses ja olemuses. Jäär kogeb mingit uut algust iseendas, miski temas justkui sünnib uuesti ja värskena - pole paha mõte oma välimuses midagi uut proovida. Aga võimalik, et selleks tuleb nö sünnitusvalud ära kannatada - mingi tema tundlikkus seoses oma isiksuse või välimusega tuleb sel nädalal esile. Õnneks sõprade toetus on praegu hästi tugev.