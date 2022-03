RUUMISÄÄSTLIK JA OHUTU ⟩ Vaadake, kuidas köögikappides kõige nutikamalt nõusid hoida

Paljud meist hoiustavad nõusid köögikappides üsna juhuslikes virnades, lubades iga kord kõikuvat kausivirna toestades, et varsti teeme need riiulid korda. Aga ei jõua ega jõua selleni. Nüüd on põhjust, sest siit tulevad supernipid ruumisäästlikuks ja mugavaks hoiustamiseks.