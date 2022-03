Poest leiad sa ingveri tavaliselt köögiviljaletist ning ta ei ole pistetud mõnesse külmikusse. See annab sulle ilmselt märku, et peaksid ingveri ka kodus lihtsalt köögikapile jätma ning temaga seal midagi ei juhtu. Kuigi see on tõsi, siis on olemas ka parem viis! Eriti hästi sobib see neile inimestele, kes oma ingverijuurt üsna aeglaselt kasutavad või siis neile, kes armastavad seda toidu või tee sisse riivida.