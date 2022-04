NAISTEJUTUD ⟩ Kriis ründab vaimset tervist: «Mida rohkem tundeid alla surud, seda suurem tuleb pauk»

Kriis on raske, selles pole kahtlust. Ja keegi ei ütle, et läheb paremaks – tõenäoliselt tuleb pingeid lähiajal isegi juurde. Kuidas vastu pidada? «Iseenda vaimsele tervisele tuleb tähelepanu pöörata kohe,» soovitab dr Kadri Haljas. «Eestis ei ole vaimse tervise teema väga õhtusöögilauajutt olnud ja neist teemadest ei räägita veel avatult. Aga kui me julgeme enda asjadest rääkida ja saame endast paremini aru, siis me julgeme olla ka avatumad ja empaatilisemad, mõista teisi.»

«Rääkimine aitab suurepäraselt! Aga raske on seda teha. Teoorias oleme kõik tugevad, aga seda suud lahti teha, eriti kui seda pole ajalooliselt normaalseks peetud, on ikka väga raske,» ütleb dr Kadri Haljas «Naistejuttude» stuudios. Foto: Kristina Herodes

Rääkimine aitab

Rääkimine on tähtis, et probleemide «lumepall» ei läheks liiga suureks. See on vaimse tervise jaoks vältimatult vajalik – võimalus kedagi usaldada, olla tema jaoks teesklematult ehe ja ebatäiuslik, kõik südamelt ära rääkida. Kuid Eesti suur probleem on see, et rääkimine pole tavaks, seda kardetakse, välditakse ning lükatakse edasi. «Psühholoogi ja terapeudi kõige vajalikum omadus on hästi suured kõrvad,» ütleb psühholoogiadoktor. «Rääkimine aitab suurepäraselt! Aga raske on seda teha. Teoorias oleme kõik tugevad, aga seda suud lahti teha, eriti kui seda pole ajalooliselt normaalseks peetud, on ikka väga raske.»

Vaimne tervis ongi enamjaolt parem neil, kel on harjumus väljendada oma tundeid, jagada – hakkab kergem. Väga paljud inimesed on aga lukus, ei julge ise oma emotsioonidele ausalt otsa vaadata, veel vähem kedagi teist neile ligi lasta. Küllalt sageli kannatavad emotsionaalse suletuse survest tuleneva pinge ja koorma all mehed ja teismelised lapsed. Kuid neid saab ka aidata. «Aktiivne kuulamine on nii suure väärtusega,» julgustab Kadri Haljas. «Piisab sellest, kui me oleme inimese jaoks olemas ja pakume turvalist keskkonda. Me ei peagi nõu andma! Lase inimesel hinnanguid andmata ja järeldusi tegemata lihtsalt rääkida. Meie kõigi vaimne teekond on absoluutselt eriline, see, mis võib minule toimida, ei pruugi teisele inimesele üldse toimida. Sellega võib rohkem kahju teha. Aga peegelda, ole olemas ja inimene ise jõuab selleni, mis tema jaoks on kõige kasulikum viis olukorrast välja tulla.»

Kõigest avatult rääkimine avab tee olukordade lahendamisele ja parandamisele. Siiani on kahjuks levinud hirm ja stigma, et vaimse tervise probleemidest rääkimine paneb inimesele märgi külge. Psühholoogiadoktor leiab, et selle hirmu võiks kohe üle parda heita: «Ei pea olema peast soe või hull, et rääkida oma probleemidest! See peaks olema täiesti normaalne osa elust. Ja ega meist keegi ju päris normaalne ei ole, me olemegi kõik erilised inimesed. Ma arvan, et diagnoosimisest tähtsam on tegeleda asjadega.»

Kriis ja trauma