KA RIKKAD NUTAVAD ⟩ Vene miljardärid kaebavad sanktsioonide tõttu raskeks muutunud elu üle: kas ma peaks ise maja koristama?

Alfa-Banki juhtinud Vene miljardär Pjotr Aven kurtis raske elu üle Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi kehtestatud sanktsioonide tõttu. «Meie äri on täielikult hävitatud. Kõik, mida oleme 30 aastat ehitanud, on täielikult hävitatud. Ja me oleme sunnitud kuidagi alustama uut elu, »tunnistas ta ja lisas, et ta ei tea, kuidas ellu jääda. «Kas mul lubatakse palgata koristaja või autojuht? Ma ei oska autot juhtuida... Võib-olla mu kasutütar oskab. Me ei saa aru, kuidas ma peaksin ellu jääma,» arutles ta Financial Timesi vahendusel.