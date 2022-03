Putini Päike on Kaaludes ja Alina Päike on Sõnnis - kumbagi tähemärki valitseb Veenus, kuid väga erinevast aspektist. Need kaks märki ei ole omavahel klassikaline sobivus, selline kombinatsioon nõuab kummaltki suurt kannatlikkust ja mõistvust. Ent kui tahe ja järjekindlus on olemas, võivad nad teineteisest midagi väga huvitavat leida. Nende tähemärkide vahel on olemas seksuaalne ja erootiline tõmme, kuid millegipärast on nende suhe alati kuidagi ebavõrdne - ühel on suurem kontroll kui teisel. Rollid võivad isegi vahetuda, kuid teemaks on ikka ülem-alam ning kes keda teenib.