KEVADEHOROSKOOP ⟩ Kevad võib tuua tavapärasest rohkem rasestumisi

Kuna Päike jääb astroloogilisse 7. majja, on sel kevadel esiplaanil partnerlus - koostöö, suhted, liidud. Tuleb valida, milliste partneritega me end siduda soovime. Võib sündida väga palju uusi liite. Mõned liidud aga peavad katkema, et uutele ruumi teha. See saab olema sotsiaalne aeg, mil asjad õnnestuvad paremini teistega koos kui üksi.