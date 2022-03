LÕPUKS OMETI ⟩ Teadlased on välja töötanud 99 protsendilise tõhususega rasestumisvastased tabletid meestele

Mitmed uuringud näitasid, et mehed on huvitatud rasestumisvastase võitluse vastutuse jagamisest oma partneritega, kuid siiani on olnud saadaval vaid kaks tõhusat võimalust: kondoomid või vasektoomia. Rühm teadlaseid teatas kolmapäeval, et nad on välja töötanud isastele suukaudse rasestumisvastase vahendi, mis oli hiirtel 99 protsenti efektiivne ega põhjustanud jälgitavaid kõrvalmõjusid. Seda ravimit oodatakse inimkatsetesse selle aasta lõpuks.