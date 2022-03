Ent kes on need sodiaagiratta liikmed, keda võib nimetada hommikuinimesteks ning kel seetõttu ka kõige paremad eeldused meie maailmas edukalt toime tulla? Kõigil märkidel on varajaseks ärkamiseks oma huvitavad põhjused, ent järgnevalt loetleme üles need, kes esimese päikesevalguse kiirtes silmad meelsasti lahti löövad.