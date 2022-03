MÜÜGIHITT ⟩ Tšehhi disainer valmistas Ukraina abistamiseks Zelenskõi pildiga sisustustooteid

«Paljud naised peavad teda seksisümboliks, nii et mul tekkis idee teha padi, mis näeks välja nagu Zelenskõi olekski nende voodis,» rääkis disainer Tomas Brinek reedel uudisteagentuurile Reuters.

Zelenskõist on saanud Ukraina vastupanu nägu Venemaa pealetungile. President tervitab oma Kiievi peidupaigast iga päev kaasmaalasi ja kõneleb nendega sotsiaalmeedia kaudu. Ta on kurnatud, tihti raseerimata, kuid kannab oma iseloomulikku rohelist T-särki ja tema võitlejahing ning trotslikkus on võitnud poolehoidu ja imetlust üle maailma.