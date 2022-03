Pilt on illustreeriv - selles salatiretseptis on rohkem koostisosi!

Sageli öeldakse, et inimesed söövad silmadega. Niisiis - lisaks sellele, et toit on tervislik, võiks see ju ka hea välja näha? Õnneks on meil üks kerge, tervislik ja maitsev viis oma toidule värvi lisamikseks - lisa sellele kauneid punaseid, mahlaseid ning värskeid granaatõunaseemneid.