TÕELINE IME ⟩ Kass hüppas omaniku kõhu peale, päästes naise surmavast haigusest

56-aastane Gill Kelly ütles, et 2017. aastal hüppas tema kass Humbug talle kõhule. Hetkel, mil loom maandus, tundis britt tugevat valu ja lausa karjatas. Seda nähes hakkas Kelly abikaasa John naise tervise pärast muret tundma ja palus oma kaasal arsti juurde pöörduda.

Arstlikul läbivaatusel selgus, et naisel on munasarjavähk. Kelly tunnistas, et märkas küll puhitusi ja ebaregulaarseid menstruatsioone, kuid seostas seda läheneva menopausiga.