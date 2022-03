UURING PALJASTAB ⟩ Selle ühe asja kandmine muudab sind koheselt atraktiivsemaks

Loomulikult võid enda välimuse nimel teha midagi tohutut, näiteks alustada uut treeningprogrammi, külastada juuksurit või värskendada kogu oma riidevalikut, kuid uuringud näitavad, et on olemas ka lihtsam viis oma välimuse koheseks parandamiseks.

See lihtne aksessuaar, mis muudab sind teiste silmis tunduvalt atraktiivsemaks, on päikeseprillid! See on hea uudis meile kõigile, sest suvi läheneb ning päikeseprille armastavad kõik kanda.