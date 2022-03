Ajalugu näitab, et absoluutselt iga sodiaagimärgi all võib sündida tulevasi diktaatoreid. Ent sodiaagimärk aitab mõista, mis on selle diktaatori olemus – milline diktaator ta täpselt on ja mis teda selleni on viinud. Seekord vaatamegi, milline potentsiaalne diktaatorlik olemus võib iga tähemärgi all kujuneda ja kes on olnud suurimad piiramatu võimuga ainuvalitsejad läbi sodiaagiringi.