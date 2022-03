KAS TEADSID? ⟩ See asi vannitoas on isegi räpasem kui WC-pott

Meie vannitubades on aga tualetist veelgi räpasem asi, millele vähesed meist on mõelnud. See on ilmselt üllatus ka sulle!

See on dušikardin! Värskest uuringust selgus, et kui mõõdeti vannitoa pindadel olevate bakterite arvu, ületas bakterite arv dušikardinal selgelt isegi WC-potis olevate bakterite arvu.

Eksperdid on seetõttu soovitanud dušikardinat pesta vähemalt kord kuus. Kui te seda soovitust ei järgi, koguneb dušikardinale lisaks bakteritele ka hallitus. See on muidugi juba järgmine oht tervisele.