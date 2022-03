EESTI PERE TRAAGIKA ⟩ Võimukas naine ja nurka surutud mees. Kas tuleb tuttav ette?

Tuleb nõustamisele naine. Intelligente, asjalik. Ettevõtja. Juht. Kolme lapse ema. Räägib, et mehega on suured probleemid. Et mees on laisk ja pole pühendunud. Et vaja meest muuta. Mõistma panna, et ta peaks olema MEES! Olen nõus.

Järgmisel korral tulevadki koos. Istuvad. Naine räägib oma loo uuesti. Räägib detailselt ja emotsionaalselt. Viis minutit korraga. Et mees selline ja teistsugune, ja naine peab üksi rabama. Mul pole vähimatki kahtlust arvata, et just nii ta tunnebki. Kuid mulle on see muster juba tuttav, mistõttu proovin mehelt küsida, kuidas tema olukorda näeb. Mees alustab ettevaatlikult, kuid kolmanda lauseni ta ei jõuagi. «No mis sa valetad!» hüüab naine talle vahele. Mul on tükk tegemist, et olukord maha rahustada ja meest uuesti algusest oma tunnetest rääkima julgustada. See pole kerge, sest mees on harjunud, et talle sõna ei anta. Mulle on kõik selge!

Kogemusnõustaja Raul Kalev, kes soovib isiklike valusate suhteõppetundide varal aidata parandada ja toetada ka teiste paarisuhteid. Foto: Sven Tupits

Juba ligemale aasta aega olen oma mõtteid, tundeid ja päevi jaganud inimestega, keda ma varem ei tundnud ja kellega me teed ehk ka kunagi ristunud poleks. Kui poleks olnud ühte: vajadust paarinõustamise järele. Minu jaoks on see kogemus endiselt uus ja ka põnev. Kuid juba täna võin teha väikesi kokkuvõtteid üllatustest, mis mind selle töö käigus on tabanud.

Esiteks. Ma poleks varem osanud arvata, et paarid, kes jõuavad koos nõustamisele (ehk ka mees on nõus tulema ja kaasa mõtlema), on tegelikult palju paremas lähteolukorras kui need paarid, kus nõustamisest on huvitatud vaid üks partner – naine. Sellel tundub olevat loogiline põhjus: partnerid, kes otsivad lahendusi, ei saa olla nartsissistid ega tundetud. See aga tähendab, et muutus on võimalik, kui vaid aidata nende inimeste fookust veidike juhtida ja tahet kinnitada!

Ehk mõistsin ühel kenal päeval, et kuigi neid musti muresid ja arusaamatustest välja kasvanud draamasid enda ees tunnistades tekib vahel tunne, et «uhh, kus mul on alles vedanud», siis tegelikult on paarinõustamisele jõudnud inimestel veel väga hästi! Võrreldes nende paaridega, kes pole kohale jõudnud.

Teiseks. Huvitaval kombel olin varem natuke naiivsena seda meelt, et nii nagu mul ja Ilonal, võiks vähemasti pooltes suhtes olla analoogne dünaamika: türann-mehed käituvad isekalt ja naised kannatavad.