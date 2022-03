SODIAAGISOSINAD ⟩ Sel nädalal toob ere valgus esile ka meie peidetud varjud

Soovitused nädalaks

Sa tahad lahinguväljalt minema hiilida, nii et sind ei märgata. See kaart viitab ka mingitele saladustele, mis on kohe-kohe ilmsiks tulemas. Ilmselt oled ise enda eest midagi varjanud ning nüüd pole enam pääsu. Pead oma varjudele otsa vaatama, ning nendega sõbraks saama. Astroloogiliselt ongi selleks üks parimaid aegu, mida me enam oma eluajal ei koge - Merkuur on tihedas ühenduses Jupiteri ja Neptuuniga, mis tähendab, et kontakti leidmine nii oma kõrgema mina kui ka varjupoolega on tavapärasest palju lihtsam. Suured läbimurded on võimalikud, ära püüa sellest eemale hiilida.