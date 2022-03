NÄDALAPROGNOOS ⟩ Eesolev nädal toob valgust ja kergendab meelt!

Sellel nädalal domineerivad Merkuuri aspektid, mis viitab, et kõige rohkem on mõjutatud inimestevaheline suhtlemine, infovahetus ja ka mõtlemis- ning analüüsivõime. Mõttemaailm avardub ja mõningad senised piirangud või blokeeringud võivad sootuks lahustuda. On arusaamiste, aga ka kokkulepete muutumise aeg. Tingimused peaksid muutuma paindlikumaks ja meel kergemaks. Nüüd on võimalik avada silmad lahendustele, mis on olnud koguaeg meie ees, kuid mida me ei suutnud eelnevalt näha.