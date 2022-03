ÄRA TEE ⟩ Eksi jälgimine sotsiaalmeedias on sulle kahjulik

Kui te ei saa olla sõbrad päriselus, siis miks olla seda Facebookis? 2015. aastal läbi viidud uuringus tunnistas kolmandik osalejatest, et nad vaatavad endise partneri tegemisi Facebookis vähemalt korra nädalas. Uuringud on leidnud, et oma ekside kontode jälgijad jätkavad kuus korda tõenäolisemalt soovimatut lähedust eksiga, kirjutab YourTango.