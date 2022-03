Tihti kuuleb juttu, kuidas nõusid enne nõudepesumasinasse panemist loputada, kuid see väide ei vasta tõele. Nõusid saab masinasse panna otse laualt, nii et vaid suuremad toidujäägid satuvad biojäätmete hulka. Kuigi loputamine pole iseenesest miinus, on mõttetu nõude loputamiseks vett kulutada. Sama tulemus saavutatakse väiksema veekasutusega.