Jääral võivad olla see nädal väga erilised ja tähenduslikud unenäod. Alateadvuse kanalid on tohutult avatud, kuid neid võib kasutada ka inspiratsiooni kogumiseks ja loovtööks. Ta on väga kontaktis ka kollektiivsete protsesside ja tunnetega ning mitte nii isekas kui tavaliselt. Jäära võib ennastki üllatada, et kuigi tavaliselt on tal jalad tugevalt maas, siis praegu on ta kuidagi väga avatud nähtamatu ja teiste inimeste tajumisele. See võib teha teda ka rahutumaks.