KÜLMAVÄRINAD ⟩ Kaks N. Liidu ülehüppajat tapsid jõhkralt neid aidanud väliseestlase

14. juuli 1988. Väliseestlasest aktivist ja kirjanik, 52-aastane Viivi Piirisild oli endale uue kodu leidnud Põhja-Hollywoodis. Ta oli just oma igapäevastelt toimetustelt koju saabunud, kui leidis eest mõrtsukad, kes lõpetasid julmalt tema elu. Veelgi õudsem on ehk tõsiasi, et tegemist oli naise enda kaasmaalastega, kellele Viivi oli olnud heategija.