Mitte keegi siin maamunal ei ole rahulolevam kui mees, kes on naist just voodis rahuldanud. Naine on kindlasti õnnelik talle osaks saanud tähelepanu üle, ent väga sageli on siiski mõned asjad, mis mehel orgasmi pakkumisest hoolimata voodis ikkagi tegemata jäid.