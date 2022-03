Sellest lähtuvalt võib väita, et ilmselt kulub väike ja tervislik energiasüst meile kõigile marjaks ära. Südamekirurgina töötav dr. Steven Gundry avaldab, et sageli võib väsimuse põhjus peitud just sinu seedesüsteemi mikrobioomis ning selles, kas üldse ja kuidas see teiste keha rakkudega suhtleb.