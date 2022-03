VIDEO ⟩ Kui teed neid harjutusi iga päev kolm minutit, saad endale pringid tuharad

Mõned aastad tagasi väitsid spordifanaatikud, et parema tagumiku vorpimiseks tuleb üha kükitada. Kui sa pole kunagi kükke teinud ja teed 20 tükki järjest, siis tunned tõepoolest pärast, et tagumik oleks kui tules. Eriti need, kes söandavad kükitada koos hantliga. Paraku kõigile ei meeldi kükke teha. Ja õnneks on ka teisi harjutusi tuharate trimmi ajamiseks.