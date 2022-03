3 sodiaagimärki, keda on kõige lihtsam armastada

Sodiaagimärk võib lisada inimesele jooni, mis aitavad tal teistega lähedasi suhteid luua ja hoida. See võib anda kätte tööriistad, kuidas kellelegi südamesse pugeda ja sinna ka jääda. Ent samuti võib anda see omadused, mis õpetavad ka teistele, kuidas tegelikult armastama peaks. Ja mõned sodiaagimärgid teevad temaga suhtes olemise lihtsalt lustiks ja lillemänguks. Ent tuleb pidada meeles, et kõik inimesed ei otsi alati suhet, mis oleks lihtne ja kerge.