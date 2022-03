Volodõmõri ja Olena sünnikaartide astroloogiline võrdlus paljastab, et nende vahel on äärmiselt tugev side ja nende suhtel võib olla ühiskonna jaoks oluline eesmärk. Loe lähemalt, miks nende kahe sünastria nii eriline on.

Ukraina presidendipaar, Volodõmõr Zelenski ja Olena Zelenska, on astroloogilises plaanis äärmiselt tähelepanuväärne ning võib isegi öelda, et praegusel ajastul maailma mõistes kuidagi märgiline. Nad on sündinud mõlemad samal aastal (tulimadu) ning Olena on Volodõmõrist täpselt 12 päeva noorem.