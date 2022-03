RETSEPT ⟩ Kergelt valmiv šokolaadimaius, millega end nädalavahetusel poputada

Täna jagame retsepti, mille aluseks on traditsiooniline Itaalia pühademaius torrone. Kui tavaliselt tehakse seda mee, suhkru, munavalgete ja teiste lisaainetega, siis see versioon on veidi lihtsustatud, ent jätkuvalt oivalise maitsega teisend klassikalisest retseptist.