Viga, mida kõik kartuleid söögiks valmistades teevad

Kartulid on üks populaarsemaid ja mitmekülgsemaid köögivilju. Neid saab kasutada hautiste, salatite, friikartulite, pudru ja muude roogade valmistamiseks. Paha ei tee seegi, et nad on rikkad toitainete, sealhulgas kaaliumi, raua ning C- ja B6-vitamiinide poolest.