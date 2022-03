USKUMATU ⟩ Gameboy Tetris, Iff ja Lenna rokivad ühel laval

Juba täna õhtul kannavad Kanal 2 ja Postimees üle ainulaadset ja suurejoonelist toetuskontserti Ukrainale «Slava Ukraini». See on puhas heategevus – kõik muusikud ja korraldajad töötavad tasuta, kuid olematu eelarvega projekt toob ühele lavale kokku tõenäoliselt kõige esinduslikuma erinevate muusikute paraadi, mida siin kunagi nähtud on. Ühel laval rokivad vanameister Iff, hõbehääl Lenna, meeletu Metsatöll ja lisaks mitu koori. See on muusikaelamus, mis nihutab vaataja südame õige koha peale – sinna, kus algavad suured teod.