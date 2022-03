Puhtuse hoidmine on äärmiselt oluline ja rõõmustav. Vastasel juhul riskid nahaprobleemide, kehva lõhna ning isegi seenhaigustega. Ei tasu aga unustada, et puhtuse hoidmisest on saanud ka äri ning igasugused kreemid, geelid, koorijad ja emulsioonid võivad rahakotile põntsu panna. On's siis tõega vaja iga kehaosa nõnda kiivalt poleerida?