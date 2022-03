PUTINI TÄHESEISUD ⟩ Lõpp paistab lähedal

See artikkel on täienduseks 1. osale Putini täheseisudest, kus tõin ka välja, et tal on sünnikaardis Pluuto, Must Kuu Lilithi ja Kuu Lõunasõlme ühendus tema Kesktaeval, mis viitab, et tal on potentsiaal olla purustav ja destruktiivne juht, ent need omadused on pärandunud kaugelt hingeminevikust.