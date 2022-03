Nii juhtub su kehaga, kui sa enam alkoholi ei pruugi

Kiirete silmaliigutustega ehk REM-uni on kõige sügavam ja taastavam uni, ent alkohol pärsib seda.

Su maks, mis puhastab keha mürkainetest, teeb joomise ajal ületunde. Kuna maks on ametis alkoholi organismist väljasaamisega, aeglustub ülejäänud ainevahetus ja immuunsüsteem nõrgeneb. Kui keha on pidevalt stressis, võib see muuta organismi vastuvõtlikumaks haiguste, näiteks vähktõve tekkeks.