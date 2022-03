APPI ⟩ Mida teha, kui tampoon jäi vagiinasse kinni?

Kas see väike sindrinahk jäi tuppe kinni? Paanikaks pole põhjust, see ei kao su sisse igaveseks ära.

Kui kuuled lugu sellest, kuidas kellelgi jäi tampoon tuppe kinni, on lihtne eeldada, et sinuga ei juhtu seda kunagi. Kuid see, et sina oled tõeline tampooniproff alates ajast, kui sa õppisid nende kasutamist esimest korda suvelaagris, ei tähenda, et tampoon sulle tuppe takerduda ei võiks.