18. märtsil saabus täiskuu Neitsis, mis on viimane täiskuu enne kevade algust. Keset domineerivaid Kalade hoovuseid ja emotsionaalset fluidumit tuleb Neitsi võime näha detaile ja luua korda eriti tugevalt esile. See täiskuu Kalades panebki meid kõiki märkama enda ja teiste juures midagi, mille suhtes seni suutsime silma kinni pigistada. See annab suurema vajaduse korra, selguse, konkreetsete piiride ja tõhusa elu järele, mida praegu ongi tegelikult hädasti vaja.

Täiskuu ajal energia kulmineerub ja intensiivistub ning Neitsi sodiaagimärgis võib see teha kõiki kriitilisemaks, rahulolematumaks ja peenutsevamaks – vigasid ja puudujääke tajutakse väga teravalt. Praegu on täpselt see aeg, mil on võimalik tuvastada vead plaanides, mis said alguse umbes kaks nädalalt tagasi. Nüüd on ka võimalik näha läbi, et millega tasub minna edasi ja millest tuleks loobuda.