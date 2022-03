Saatejuht Liina Randpere sööb kaerahelbeputru tõeliselt ootamatu lisandiga

Liina Randpere märkis, et armastab süüa kaerahelbeputru. Kuid lisand, mis ta sinna taldrikule juurde paneb, ei ole pudrusõprade seas mitte just kõige levinum.

«Seda eelistust teavad väga vähesed: mu oma pere, mu ema ja lähedane sõbranna. See sama sõbranna vaatas kunagi mu pudrukaussi suure põlastusega, kui sattusime temaga koos ühte hommikusöögilauda. Ta teatas, et mu valik ei saa olla normaalne ega võimalik. Pakkusin seda talle maitsmiseks ja teatasin seejuures, et see on tegelikult väga hea! Kusjuures - ta armus hiljem sellese varianti nii ära, et sööb nüüd isegi nii,» naeris Randpere.

Tuntud saatejuht lisas, et moosi ega võiga ta kaerahelbeputru põhimõtteliselt ei söö. «Siin põhjus lihtne, mulle magus väga ei meeldi. Fakt on see, et kui ma putru söön, siis enamasti on lisandiks just soolased valikud,» märkis ta.

«Söön kaerahelbeputru tuunikalaga, mis on sisse tehtud tomatikastmes. Seda müüakse konservina. Pean tunnistama, et pole sellist lähenemist teiste puhul märganud, välja arvatud mu sõbranna nüüd. Esimest korda sõin seda lihtsal ja praktilisel põhjusel: mu külmkapist polnud lihtsalt mitte midagi muud võtta. Tol hetkel tundus see konserv täitsa hea valik. Endalegi üllatuseks maitses see kombinatsioon väga hästi,» sõnas Randpere enesekindlalt.

Lisaks tuunikalale, Randpere on pudru peale pannud veel teisigi lihatooteid. «Näiteks, kotlet ja praetud muna - koos! Ka see sobib suurepäraselt kaerahelbepudru peale. Eriti hea, kui munakollane on vedel ja see voolab mõnusalt kotleti ja pudru peale,» lisas naine.

«Nüüd mõistate ehk paremini, miks moos pudru peal pole üldse minu teema. Lastele veel pakun, kuid ise nii ei söö,» sõnas Liina Randpere raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

