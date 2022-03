SIIVUTUD MÕTTED ⟩ Nii palju kordi päevas mõtlevad inimesed seksist

Pure Romance'i rahastatud uuringus küsiti 2000 täiskasvanult, kui tihti nad teadlikult seksist mõtlevad ja räägivad. Nad leidsid, et keskmine inimene räägib armatsemisest ühel või teisel moel viis korda päevas. Märkimisväärne osa vastanutest (65 protsenti) ütles, et neil on mugav oma seksuaalelu teistega jagada ja 29 protsenti ütles isegi, et neil on väga mugav isiklikke lugusid jutustada.