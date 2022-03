Uurimisrühm viis uuringu läbi meeste seas, kes osalesid poiste tantsurühmades 1990–2008. aastatel. Intervjueeritavad ütlesid, et tantsimine oli hea viis end füüsiliselt väljendada ja muutis nende suhtumist oma kehasse positiivsemaks. Samuti kasvatas see enesekindlust, muutis neid teadlikumaks oma kehast ja võimaldas seega lugeda paremini teiste kehakeelt, lisaks õpetas koostööd erinevate inimestega. Üks tantsija ütles, et see hobi päästis ta kitsarinnalisest maailmavaatest.