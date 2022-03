SODIAAGISOSINAD ⟩ Täiskuu kutsub elu korrastama ja end tervendama

Soovitused nädalaks

Karikate kuninganna tuletab meile meelde, et emotsioonid, nende tundmine ja jagamine teistega nõuab küll vaprust ja julgust, kuid ilma selleta ei ole elu päris see. Niisiis leia sel nädalal enda seest see vägi, mis lubab sul usaldada nii ennast kui teisi ja ära unusta, et tegelikult peitub haavatavuses sinu tugevus. Ole oma suure südamega eeskujuks ja näed, kuidas elu hakkab muutuma ilusamaks ja värvilisemaks.